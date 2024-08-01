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«Неожиданно и удивительно». Тейтум высказался о пропущенном матче во время Олимпиады

«Неожиданно и удивительно». Тейтум высказался о пропущенном матче во время Олимпиады
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Джейсон Тейтум после матча 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Южного Судана высказался по поводу своего неучастия в 1-м туре со сборной Сербии.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

«После завоевания чемпионского титула, заключения нового контракта и появления на обложках NBA 2K25 и Sports Illustrated, я начинаю осознавать, насколько всё это неожиданно и удивительно», — приводит слова Тейтума Basket News.

Тейтум, в свою очередь, против Южного Судана провёл на площадке в общей сложности 17 минут, набрав суммарно четыре очка (2 из 4 с игры, где 0 из 1 — трёхочковые), сделав пять подборов, две результативные передачи и один блок-шот. Для американской сборной это вторая победа кряду.

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