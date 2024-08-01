«Неожиданно и удивительно». Тейтум высказался о пропущенном матче во время Олимпиады

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Джейсон Тейтум после матча 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Южного Судана высказался по поводу своего неучастия в 1-м туре со сборной Сербии.

«После завоевания чемпионского титула, заключения нового контракта и появления на обложках NBA 2K25 и Sports Illustrated, я начинаю осознавать, насколько всё это неожиданно и удивительно», — приводит слова Тейтума Basket News.

Тейтум, в свою очередь, против Южного Судана провёл на площадке в общей сложности 17 минут, набрав суммарно четыре очка (2 из 4 с игры, где 0 из 1 — трёхочковые), сделав пять подборов, две результативные передачи и один блок-шот. Для американской сборной это вторая победа кряду.