Эксперт: когда США проигрывали, Дюрант вышел на площадку и перевернул ход матча

Североамериканский журналист и аналитик Fox Sports Рик Бучер высоко оценил выступление лёгкого форварда и одного из лидеров «Финикс Санз» Кевина Дюранта на международной арене в качестве игрока сборной США по баскетболу, которая на данный момент имеет две победы кряду на Олимпийских играх — 2024.

«У меня нет оснований полагать, что он не продолжит в том же духе. Если взглянуть на международную статистику Кевина Дюранта, то видно, что его точность бросков превышает 50%, а из-за трёхочковой линии он попадает почти 50% своих попыток. В игре против Сербии он полностью изменил ситуацию. Когда команда США проигрывала, Кевин вышел на площадку и перевернул ход матча», — сказал Бучер.

Отметим, что 35-летний Дюрант с национальной командой три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах. Более того, звёздный форвард также является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».