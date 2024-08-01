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«Зачем ему играть с вами?» Эдвардс защитил Эмбиида, освистанного французскими фанатами

«Зачем ему играть с вами?» Эдвардс защитил Эмбиида, освистанного французскими фанатами
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США по баскетболу Энтони Эдвардс высказался по поводу недовольства французских болельщиков в адрес центрового американской команды Джоэла Эмбиида, который ранее отказался представлять французскую сборную.

«Мне неясно, что происходит и почему его постоянно освистывают. Но ведь у вас уже есть Вемби [Виктор Вембаньяма] и Руди [Гобер]. Зачем ему играть с вами? Вемби и Руди — разве этого недостаточно? Вам действительно нужны три игрока ростом в семь футов (от 213 см. — Прим. «Чемпионата»)?» — приводит слова Эдвардса Basket News.

Отметим, что в 1-м туре группового этапа США обыграли сборную Сербию со счётом 110:84, однако Эмбиид был единственным игроком в составе своей команды, кто имел отрицательный показатель «плюс-минус». Однако во 2-м туре Джоэл вовсе не появился на площадке, несмотря на то что американцы по ходу игры с Южным Суданом вели в счёте.

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