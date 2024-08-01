Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 1 августа

Сегодня, 1 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной игровой день в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Игры проведут как мужские, так и женские национальные команды.

Расписание игрового дня в баскетболе 3x3 1 августа:

10:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Китай — Австралия;

10:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Германия — Канада;

11:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Сербия;

11:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Китай — Латвия;

13:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Азербайджан — Франция;

14:00 мск. Женщины. Групповой раунд. США — Австралия;

14:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Литва — Польша;

15:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Франция;

19:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Китай — Испания;

19:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Германия — Азербайджан;

20:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. США — Литва;

20:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Китай — Польша;

22:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Испания — США;

23:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Канада — Франция;

23:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Франция;

2 августа

00:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. США — Латвия.