Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 1 августа

Сегодня, 1 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной игровой день в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Игры проведут как мужские, так и женские национальные команды.
Расписание игрового дня в баскетболе 3x3 1 августа:
10:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Китай — Австралия;
10:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Германия — Канада;
11:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Сербия;
11:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Китай — Латвия;
13:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Азербайджан — Франция;
14:00 мск. Женщины. Групповой раунд. США — Австралия;
14:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Литва — Польша;
15:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Франция;
19:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Китай — Испания;
19:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Германия — Азербайджан;
20:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. США — Литва;
20:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Китай — Польша;
22:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Испания — США;
23:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Канада — Франция;
23:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Франция;
2 августа
00:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. США — Латвия.