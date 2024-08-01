Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 1 августа

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Сегодня, 1 августа, состоится очередной игровой день в рамках олимпийского баскетбольного турнира. В общей сложности будет проведено четыре матча среди женских национальных команд.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины

Расписание матчей 1 августа (время — московское)

12:00. Группа С. Япония — Германия;

14:30. Группа В. Австралия — Канада;

18:15. Группа B. Франция — Нигерия;

22:00. Группа С. Бельгия — США.

Действующими чемпионками Олимпиады являются американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.