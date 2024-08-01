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Леброн, Дэвис, Дюрант и Карри поспорили с судьёй, несмотря на преимущество в 16 очков

Леброн, Дэвис, Дюрант и Карри поспорили с судьёй, несмотря на преимущество в 16 очков
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В ночь с 31 июля на 1 августа завершился очередной матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборные США и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 103:86 в пользу американской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

В заключительной четверти произошёл забавный момент: игроки американской команды Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис и Стефен Карри пытались обсудить с судьёй его решение. После пересмотра игрового эпизода выяснилось, что Дэвис нарушил правила. Примечательно, что в этот момент США выигрывали с разницей 16 очков.

Переговоры с судьей, Олимпиада-2024

Переговоры с судьей, Олимпиада-2024

Фото: Кадр из трансляции

«Представьте себе четырёх баскетбольных суперзвёзд — Энтони Дэвиса, Кевина Дюранта, Стефена Карри и Леброна Джеймса. Все они члены команды 75-летия НБА, которые одновременно пытаются убедить Такаки Като, опытного судью ФИБА с 10-летним стажем, что он допустил ошибку», — чуть позже добавил комментатор Ноа Игл.

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