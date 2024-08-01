Леброн, Дэвис, Дюрант и Карри поспорили с судьёй, несмотря на преимущество в 16 очков

В ночь с 31 июля на 1 августа завершился очередной матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборные США и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 103:86 в пользу американской команды.

В заключительной четверти произошёл забавный момент: игроки американской команды Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис и Стефен Карри пытались обсудить с судьёй его решение. После пересмотра игрового эпизода выяснилось, что Дэвис нарушил правила. Примечательно, что в этот момент США выигрывали с разницей 16 очков.

Переговоры с судьей, Олимпиада-2024 Фото: Кадр из трансляции

«Представьте себе четырёх баскетбольных суперзвёзд — Энтони Дэвиса, Кевина Дюранта, Стефена Карри и Леброна Джеймса. Все они члены команды 75-летия НБА, которые одновременно пытаются убедить Такаки Като, опытного судью ФИБА с 10-летним стажем, что он допустил ошибку», — чуть позже добавил комментатор Ноа Игл.