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США на Олимпиаде имеют отрицательный «плюс-минус» без Кевина Дюранта на площадке

США на Олимпиаде имеют отрицательный «плюс-минус» без Кевина Дюранта на площадке
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В ночь с 31 июля на 1 августа завершился очередной матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборные США и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 103:86 в пользу американской команды. До этого США обыграли сборную Сербии — 110:84.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

Лёгкий форвард и один из лидеров «звёздно-полосатых» Кевин Дюрант принял участие во всех встречах. Как сообщает аккаунт Eurohoops в социальных сетях, сборная США имеет отрицательный показатель «плюс-минус» без Дюранта на площадке — «-1». Тем временем с форвардом на площадке это значение составляет «+44» во всех играх.

Отметим, что 35-летний Дюрант с национальной командой три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах. Более того, звёздный форвард также является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

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