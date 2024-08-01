США на Олимпиаде имеют отрицательный «плюс-минус» без Кевина Дюранта на площадке

В ночь с 31 июля на 1 августа завершился очередной матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборные США и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 103:86 в пользу американской команды. До этого США обыграли сборную Сербии — 110:84.

Лёгкий форвард и один из лидеров «звёздно-полосатых» Кевин Дюрант принял участие во всех встречах. Как сообщает аккаунт Eurohoops в социальных сетях, сборная США имеет отрицательный показатель «плюс-минус» без Дюранта на площадке — «-1». Тем временем с форвардом на площадке это значение составляет «+44» во всех играх.

Отметим, что 35-летний Дюрант с национальной командой три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах. Более того, звёздный форвард также является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».