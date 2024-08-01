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Стив Керр объяснил, почему Эмбиид пропустил матч с Южным Суданом на Олимпиаде

Стив Керр объяснил, почему Эмбиид пропустил матч с Южным Суданом на Олимпиаде
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Главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды не выпускать центрового Джоэла Эмбиида в матче 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Южного Судана, в котором американцы одержали победу со счётом 103:86.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

«Перед нами стоит самый быстрый и опасный соперник в этом турнире. Наша цель — идти в ногу с ними. Уже в Лондоне они продемонстрировали свою огневую мощь, реализовав 14 трёхочковых бросков. Сегодняшняя игра стала настоящим испытанием на скорость и реакцию — нам нужно было быстро переключаться и не терять из виду своих оппонентов», — приводит слова Керра Sporting News.

Отметим, что наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Бэм Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу. Самым результативным игроком Южного Судана стал форвард Нуни Омот, набравший по итогам 24 очка.

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