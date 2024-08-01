Стив Керр объяснил, почему Эмбиид пропустил матч с Южным Суданом на Олимпиаде

Главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды не выпускать центрового Джоэла Эмбиида в матче 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Южного Судана, в котором американцы одержали победу со счётом 103:86.

«Перед нами стоит самый быстрый и опасный соперник в этом турнире. Наша цель — идти в ногу с ними. Уже в Лондоне они продемонстрировали свою огневую мощь, реализовав 14 трёхочковых бросков. Сегодняшняя игра стала настоящим испытанием на скорость и реакцию — нам нужно было быстро переключаться и не терять из виду своих оппонентов», — приводит слова Керра Sporting News.

Отметим, что наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Бэм Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу. Самым результативным игроком Южного Судана стал форвард Нуни Омот, набравший по итогам 24 очка.