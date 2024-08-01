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В Hoopshype представили рейтинг лучших игроков ОИ-2024, в списке — 87% представителей НБА

В Hoopshype представили рейтинг лучших игроков ОИ-2024, в списке — 87% представителей НБА
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Портал Hoopshype опубликовал рейтинг лучших игроков Олимпийских игр — 2024 в соответствии с их показателями в различных компонентах игры.

Первое место в данном рейтинге занимает лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» и член сборной Канады Ар Джей Барретт. На второй строчке расположился канадец Шей Гилджес-Александер, представляющий «Оклахома-Сити Тандер». Замыкает тройку лучших центровой сборной Франции и «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

В топ-10 также попали лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант, тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо и центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич.

Примечательно, что лёгкий форвард сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс занимает лишь 11-ю строчку. Более того, как можно заметить, в списке — 87% представителей НБА.

Рейтинг от hoopshype

Рейтинг от hoopshype

Фото: Hoopshype

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