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Чемпион НБА Мозгов получил фирменную футболку «Спартака» и поздравил клуб с победой

Прославленный российский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года Тимофей Мозгов получил фирменную футболку московского «Спартака», а также поздравил клуб с победой в матче со столичной командой «Динамо» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Вы большие молодцы! С победой вас! Я теперь фанат «Спартака». «Спартак», вперёд!» — приводит слова Тимофея пресс-служба московского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Напомним, игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «Спартака». Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит».

За время карьеры Тимофей выступал в Единой лиге ВТБ и НБА. Мозгов представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».