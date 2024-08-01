Леброн Джеймс вошёл в топ-5 игроков по количеству результативных передач, сделанных на ОИ

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США Леброн Джеймс вошёл в топ-5 игроков по количеству результативных передач, которые были сделаны в рамках Олимпийских игр.

В последних двух матчах, со сборными Сербии и Южного Судана, Леброн в сумме сделал 14 результативных передач. Таким образом, в рамках выступлений на Олимпиаде Леброн в общей сложности сделал 100 передач. Он стал пятым игроком в истории Игр в данном показателе.

Топ-5 игроков с наибольшим количеством передач, сделанных на Олимпийских играх

1. Шарунас Ясикявичюс (сборная Литвы) — 160 передач.

2. Шарунас Марчюлёнис (сборная Литвы) — 121 передача.

3. Тони Кукоч (сборная Югославии; сборная Хорватии) — 112 передач.

4. Ману Джинобли (сборная Аргентины) — 107 передач.

5. Леброн Джеймс (сборная США) — 100 передач.