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«Это братская любовь». Тренер Южного Судана отреагировал на слова Кевина Дюранта

«Это братская любовь». Тренер Южного Судана отреагировал на слова Кевина Дюранта
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Главный тренер Южного Судана Ройал Айви прокомментировал слова лёгкого форварда и одного из лидеров «Финикс Санз» и сборной США Кевина Дюранта во время матча 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024.

Напомним, Дюрант во время исполнения штрафных бросков обратился к Айви. «Вы, ребята, не такие уж и крутые», — сказал звёздный форвард.

«Это братская любовь. Я не лгу, я говорю правду. Они фолили, и на нём фолили, и он такой: «Играй в баскетбол!» А я ему: «Как мы должны играть в баскетбол? Вы играете в касание, как в футболе». Так что мы обменялись парой слов и я пошёл дальше.

В конце концов, это всё братская любовь, и я люблю этого парня. И, знаете, это чувство взаимно. Так что, знаете, он мне что-то сказал. А я конкурент. Так что я ему ответил в той же манере. Затем вы идёте дальше, забываете это и готовитесь к следующей игре», — приводит слова Айви Basket News.

В ночь с 31 июля на 1 августа завершился очередной матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборные США и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 103:86 в пользу американской команды.

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Кевин Дюрант — тренеру Южного Судана: вы, ребята, не такие уж и крутые
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Новости. Баскетбол
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