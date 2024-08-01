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Брайант Кроуфорд подписал контракт с «Автодором»

Брайант Кроуфорд подписал контракт с «Автодором»
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27-летний разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд подписал контракт с «Автодором». Об этом сообщила пресс-служба саратовского клуба. Согласно информации из пресс-релиза, Кроуфорд заключил соглашение с «Автодором» на 1 год.

В минувшем сезоне чемпионата Турции американский игрок выступал за клуб «Самсунспор» и принял участие в составе команды в 18 встречах. В среднем за игру Брайант Кроуфорд делал 13,9 очка, делал 2,6 подбора, отдавал 5,8 передачи, а также совершал 1,8 перехвата.

На профессиональном уровне Брайант выступает с 2018 года. За время своей карьеры ему удалось представлять такие команды, как «Хапоэль Гильбоа Галил», «Реджо Эмилия», а также «Игокеа». Ранее стало известно, что Доминик Мавра покинет «Автодор».

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