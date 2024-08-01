«Ничего особенного. Я тут, чтобы победить». Леброн — о наборе более 300 очков на ОИ

Лёгкий форвард сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил, что для него означает стать одним из трёх игроков в истории американского мужского баскетбола, набравших более 300 очков на Олимпийских играх.

«Да ничего особенного. Я тут, чтобы победить и забрать золото. Дело даже не в количестве очков и даже не в статистике. Но это, безусловно, честь, когда ты слышишь своё имя в любой книге рекордов, но, в конце концов, я здесь для более широкой картины, это точно», — приводит слова Джеймса Eurohoops.

Ранее это достижение покорили лишь два игрока сборной США — Кевин Дюрант и Кармело Энтони. Леброн Джеймс набрал своё 300-е очко на Олимпиадах по ходу матча второго круга группового турнира со сборной Южного Судана.

Напомним, в ночь с 31 июля на 1 августа завершился очередной матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборные США и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 103:86 в пользу американской команды.