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«Ничего особенного. Я тут, чтобы победить». Леброн — о наборе более 300 очков на ОИ

«Ничего особенного. Я тут, чтобы победить». Леброн — о наборе более 300 очков на ОИ
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Лёгкий форвард сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил, что для него означает стать одним из трёх игроков в истории американского мужского баскетбола, набравших более 300 очков на Олимпийских играх.

«Да ничего особенного. Я тут, чтобы победить и забрать золото. Дело даже не в количестве очков и даже не в статистике. Но это, безусловно, честь, когда ты слышишь своё имя в любой книге рекордов, но, в конце концов, я здесь для более широкой картины, это точно», — приводит слова Джеймса Eurohoops.

Ранее это достижение покорили лишь два игрока сборной США — Кевин Дюрант и Кармело Энтони. Леброн Джеймс набрал своё 300-е очко на Олимпиадах по ходу матча второго круга группового турнира со сборной Южного Судана.

Напомним, в ночь с 31 июля на 1 августа завершился очередной матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборные США и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 103:86 в пользу американской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч
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Новости. Баскетбол
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