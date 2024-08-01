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Фото: недовольный Эмбиид смотрит за игрой между сборными США и Южного Судана на ОИ

Фото: недовольный Эмбиид смотрит за игрой между сборными США и Южного Судана на ОИ
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Лидер «Филадельфии Сиксерс» и член национальной команды США камерунец Джоэл Эмбиид был запечатлён с недовольным лицом во время игры между сборными США и Южного Судана, которая прошла в рамках 1-го тура летних Олимпийских игр в Париже. За всё время матча Джоэл Эмбиид ни разу не вышел на площадку.

Фото: Скриншот из официальной трансляции игры

Напомним, игра между национальными командами США и Южного Судана завершилась со счётом 103:86 в пользу американцев.

Отметим, что наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Бэм Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Самым результативным игроком Южного Судана стал форвард Нуни Омот, набравший по итогам 24 очка. Ранее Стив Керр объяснил, почему Эмбиид пропустил матч с Южным Суданом на Олимпиаде.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч
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