Фото: недовольный Эмбиид смотрит за игрой между сборными США и Южного Судана на ОИ

Лидер «Филадельфии Сиксерс» и член национальной команды США камерунец Джоэл Эмбиид был запечатлён с недовольным лицом во время игры между сборными США и Южного Судана, которая прошла в рамках 1-го тура летних Олимпийских игр в Париже. За всё время матча Джоэл Эмбиид ни разу не вышел на площадку.

Фото: Скриншот из официальной трансляции игры

Напомним, игра между национальными командами США и Южного Судана завершилась со счётом 103:86 в пользу американцев.

Отметим, что наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Бэм Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Самым результативным игроком Южного Судана стал форвард Нуни Омот, набравший по итогам 24 очка. Ранее Стив Керр объяснил, почему Эмбиид пропустил матч с Южным Суданом на Олимпиаде.