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Мужская и женская сборные США по баскетболу 3х3 проиграли по две игры на ОИ-2024

Мужская и женская национальные команды США по баскетболу 3х3 проиграли по две игры в групповых этапах в рамках летних Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Женская национальная команда США проиграла сборным Азербайджана (17:20) и Германии (13:17). Мужская американская сборная не смогла одержать победы над национальными командами Сербии (14:22) и Польши (17:19).

Сегодня, 1 августа, как мужская, так и женская национальные команды США проведут по два матча:

14:00 мск. Женщины. Групповой раунд. США — Австралия;

20:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. США — Литва;

22:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Испания — США;

2 августа

00:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. США — Латвия.

Действующим чемпионом Олимпиады у мужчин является сборная Латвии, а у женщин — США.