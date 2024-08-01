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Кевин Дюрант — о выступлении на ОИ: люди ожидают увидеть победы с разницей в 30-40 очков

Кевин Дюрант — о выступлении на ОИ: люди ожидают увидеть победы с разницей в 30-40 очков
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Лидер «Финикс Санз» и член национальной команды США Кевин Дюрант высказался насчёт выступления американской сборной на летних Олимпийских играх в Париже.

«Люди ожидают увидеть разгромные победы, с разницей в 30–40 очков, но мы итак победили в последних играх со средним разрывом в 20 очков. Кроме того, нам противостояли действительно хорошие команды», — приводит слова Кевина портал Basket News.

Отметим, что 35-летний Дюрант с национальной командой три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах.

Более того, звёздный форвард также является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее тренер сборной Южного Судана отреагировал на слова Кевина Дюранта.

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