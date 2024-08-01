Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адебайо: история сборной Южного Судана вдохновляет. Я искренне уважаю то, что они сделали

Адебайо: история сборной Южного Судана вдохновляет. Я искренне уважаю то, что они сделали
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Майами Хит» и член национальной команды США Бэм Адебайо выразил уважение сборной Южного Судана, с которой американцы играли дважды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

«Только подумайте об этом — сборная Южного Судана начала играть на мировом уровне лишь в 2017 году. Это было не так давно, а история их национальной команды просто невероятна и вдохновляет.

Я искренне уважаю то, что они сделали, в частности, Луол Денг. Его нельзя не уважать за то, что он совершил ради команды», — приводит слова Бэма портал Eurohoops.

Напомним, игра между национальными командами США и Южного Судана завершилась со счётом 103:86 в пользу американцев. Отметим, что наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Бэм Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Самым результативным игроком Южного Судана стал форвард Нуни Омот, набравший по итогам 24 очка. Ранее Стив Керр объяснил, почему Эмбиид пропустил матч с Южным Суданом на Олимпиаде.

Сейчас смотрят:
Фото: недовольный Эмбиид смотрит за игрой между сборными США и Южного Судана на ОИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android