Адебайо: история сборной Южного Судана вдохновляет. Я искренне уважаю то, что они сделали

Центровой «Майами Хит» и член национальной команды США Бэм Адебайо выразил уважение сборной Южного Судана, с которой американцы играли дважды.

«Только подумайте об этом — сборная Южного Судана начала играть на мировом уровне лишь в 2017 году. Это было не так давно, а история их национальной команды просто невероятна и вдохновляет.

Я искренне уважаю то, что они сделали, в частности, Луол Денг. Его нельзя не уважать за то, что он совершил ради команды», — приводит слова Бэма портал Eurohoops.

Напомним, игра между национальными командами США и Южного Судана завершилась со счётом 103:86 в пользу американцев. Отметим, что наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Бэм Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Самым результативным игроком Южного Судана стал форвард Нуни Омот, набравший по итогам 24 очка. Ранее Стив Керр объяснил, почему Эмбиид пропустил матч с Южным Суданом на Олимпиаде.