Скип Бэйлесс назвал худшего игрока в составе сборной США на Олимпиаде в Париже

Известный американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс назвал худшего игрока в составе национальной команды США на Олимпийских играх в Париже.

«Деррик Уайт — худший игрок сборной США, сомнительная замена Кавая в составе команды. Но он определённо делает много успешных бросков, а также умеет играть как в защите, так и в атаке», — написал Скип Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, игра между национальными командами США и Южного Судана прошла 31 июля и завершилась со счётом 103:86 в пользу американцев. Отметим, что наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Бэм Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу.