Лауреат «Оскара» назвал своего любимого атлета. Он играет за «Бостон»

Лауреат премии американской академии кино «Оскар» и голливудский актёр Мэтт Деймон признался, что его любимым современным спортсменом является один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.

«За кем из современных спортсменов мне нравится следить? Это Джейлен Браун. Он один из тех игроков, которого я люблю за его отдачу на площадке и работу вне баскетбола. Просто восхищаюсь этим парнем.

Меня поражает то, что в столь молодом возрасте он мыслит стратегически и пытается использовать НБА как платформу, чтобы совершенствовать мир. Джейлен умный, добросовестный и удивительный парень. Горжусь тем, что он представляет Бостон», — приводит слова Деймона портал Sports Illustrated.

Ранее Пол Пирс высказался насчёт выбора лучшей стартовой пятёрки в истории НБА, который составил один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.