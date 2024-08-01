В «Автодоре» прокомментировали переход американца Брайанта Кроуфорда

Главный тренер саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Миленко Богичевич оценил переход 27-летнего американского разыгрывающего Брайанта Кроуфорда в команду.

«Брайант — разыгрывающий с отличным видением площадки и навыком раздавать хорошие передачи. Думаю, он станет связующим звеном в нашей команде и поможет своим партнёрам стать лучше.

Атакующие навыки Кроуфорда позволяют ему и самостоятельно набирать очки, но самое главное — то, как он делится мячом. Кроуфорд на протяжении всей карьеры имел в активе много результативных передач.

Меня впечатляет его энергия. Брайант очень хорош в защите. Он точно станет одним из наших лидеров, который в нужный момент поведёт команду вперед.

Более того, Кроуфорд — игрок с отличными человеческими качествами, он сможет найти общий язык с партнёрами, а это очень важно при построении командной химии», — цитирует Богичевича телеграм-канал «Автодора».