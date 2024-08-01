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Уиндхорст: Стив Керр на вершине успеха, и любая критика в его адрес будет неуместной

Уиндхорст: Стив Керр на вершине успеха, и любая критика в его адрес будет неуместной
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высоко оценил работу главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стива Керра в национальной команде на Олимпийских играх, которые проходят на данный момент в Париже.

«Стив Керр показывает невероятное мастерство. Его игровые стратегии работают безупречно, а изменения в составе команды приносят нужные результаты. Сейчас он на вершине успеха, и любая критика в его адрес будет неуместной», — сказал Уиндхорст в эфире программы Get Up.

Отметим, что в 1-м туре группового этапа США обыграли сборную Сербии со счётом 110:84. Во 2-м туре американцы одержали победу над сборной Южного Судана — 103:86. Следующий матч подопечные Стива Керра проведут в субботу, 3 августа, со сборной Пуэрто-Рико. Начало встречи назначено на 18:15 мск.

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