Траты сборной США по баскетболу на проживание в специальном отеле на ОИ составили $ 15 млн

Расходы на содержание сборной США по баскетболу во время Олимпийских игр в Париже оцениваются в $ 15 млн. Как информирует Forbes Australia, игроки американской сборной проживают за пределами Олимпийской деревни в специальном отеле.

В общей сложности для них, их семей и обслуживающего персонала было зарезервировано порядка 700 номеров. В национальной команде США отказались дать комментарий по запросу издания.

Напомним, во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) игроки мужской и женской сборных США проживали на борту роскошного круизного лайнера.

Мужская сборная США по баскетболу является действующим чемпионом Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, американцы обыграли французов. Действующими победителями среди женщин также являются американки.

Фавориты Олимпиады в Париже: