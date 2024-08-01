Гордон Хэйворд объявил о завершении карьеры

Американский профессиональный баскетболист Гордон Хэйворд объявил о завершении своей спортивной карьеры.

«Сегодня я официально заканчиваю баскетбольную карьеру. Это был потрясающий путь, и я благодарю всех, кто помогал мне достичь всего того, о чём я даже и не мечтал.

Благодарю бога за то, что дал мне возможность играть в эту игру и наслаждаться ей каждый день. Благодарю всех моих наставников, товарищей по команде, тренеров, врачей, друзей и семью — слишком многих придётся назвать поимённо в коротком посте, но вы поддерживали меня всегда и везде.

Теперь я буду проводить больше времени с семьёй — как муж и отец. Ожидаю новых приключений и вызовов, чтобы применить полученные за время спортивной карьеры знания и опыт, — в бизнесе и обычной жизни», — написал 33-летний Хэйворд на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Гордон Хэйворд выступал в НБА в командах «Юта Джаз», «Бостон Селтикс», «Шарлотт Хорнетс» и «Оклахома-Сити Тандер». В 2017 году Хэйворд был участником матча всех звёзд НБА.