Гэри Пэйтон: НБА стала мягкой, мы больше никогда не увидим силовой баскетбол

Легендарный разыгрывающий «Сиэтл Суперсоникс», член Зала славы НБА Гэри Пэйтон считает, что североамериканская лига стала слишком мягкой и в ней больше не будет силового баскетбола.

«Игра стала мягкой. Эти детки из другого поколения. Когда мы играли, всё было иначе. Вы просто отдаёте мяч большому игроку, и затем, если он хороший игрок, он может сделать всё, что захочет. А сегодня их оружие — трёхочковые броски. Они бегут к мячу, а потом начинается эта сумасшедшая неразбериха, когда нужно подойти к монитору и посмотреть, попали ли вам в голову или нет.

В нашу эпоху, если ты подходил к корзине, мы бы никому не позволяли делать данк, и мы бы швырнули тебя в третий ряд. А потом ты просто возвращаешься обратно, потом ты кладёшь себе на голову пакет со льдом и всё такое, и ты выглядишь, будто тебя подстрелили. Так что это безумие.

Но ты больше не увидишь настоящего силового баскетбола. С этим покончено. Я просто думаю, что это связано с тем, что в лиге наступила эпоха перемен. Лига хочет видеть больше развлечений.

А потом вы смотрите на этих детей, и я думаю, что НБА стала больше ориентирована на социальную составляющую. Они не хотят, чтобы дети думали, что могут выйти на баскетбольную площадку и сделать то же самое, что и их кумир в НБА. Поэтому они это искореняют», — приводит слова Пэйтона Fadeawayworld.