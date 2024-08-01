После завершения карьеры Хэйворда Пол Джордж — единственный игрок НБА с драфта-2010

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж остаётся единственным игроком в НБА, который был выбран на драфте 2010 года. Ранее о завершении профессиональной карьеры объявил Гордон Хэйворд, который был выбран также на драфте НБА — 2010.

Джордж был выбран под 10-м номером, а Хэйворд — под девятым. Хэйворд выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в командах «Юта Джаз», «Бостон Селтикс», «Шарлотт Хорнетс» и «Оклахома-Сити Тандер». В 2017 году Хэйворд был участником Матча всех звёзд НБА.

В завершившемся сезоне НБА Джордж принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.

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