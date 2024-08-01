Ник Калатес готов принять участие в матче Греция — Австралия

35-летний греческий и американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Ник Калатес смог залечить травму, полученную в проигранном его сборной матче с Испанией, и сможет принять участие в решающем матче против Австралии, который состоится в эту пятницу.

Напомним, Ник Калатес был доставлен в больницу во вторник после поражения Греции от Испании на Олимпиаде в Париже. Во время игры он получил удар по рёбрам.

Обследование и снимки не выявили переломов, и 35-летний ветеран будет готов к решающему матчу 3-го тура с Австралией. Сообщается, что разыгрывающий защитник БК «Монако» присоединился к тренировке сборной Греции за день до матча.

«Ник очень хочет играть. Мы знаем, что он очень крепкий парень, он может терпеть боль, за последние годы он не раз играл травмированным. Мы уверены, Ник сделает всё, чтобы помочь команде», — приводит слова главного тренера сборной Греции Василиса Спанулиса Basketnews.