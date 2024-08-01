«Вопрос, как попала?» Гомельский назвал сборную, участие в которой на ОИ не понимает

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче между сборными Сербии и Пуэрто-Рико, который состоялся на Олимпийских играх в Париже. Напомним, Сербия добилась разгромной победы со счётом 107:66 (24:12, 28:23, 27:16, 28:15).

«Я был уверен в победе сербов с самого начала. Вопрос-то в том, как Пуэрто-Рико сюда попало. Каким образом обыграла в квалификационном турнире сборную Литвы совершенно непонятно. Счет матча 107:66. Это был какой-то разгром.

Меня порадовало, что в заключительной четверти были одновременно игрок ЦСКА Алекса Аврамович и два бывших армейца Никола Милутинов и Дэйн Давидовац. Сербы продемонстрировали класс и уверенно победили», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: