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«Вопрос, как попала?» Гомельский назвал сборную, участие в которой на ОИ не понимает

«Вопрос, как попала?» Гомельский назвал сборную, участие в которой на ОИ не понимает
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче между сборными Сербии и Пуэрто-Рико, который состоялся на Олимпийских играх в Париже. Напомним, Сербия добилась разгромной победы со счётом 107:66 (24:12, 28:23, 27:16, 28:15).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
66 : 107
Сербия
Пуэрто-Рико: Ортис - 19, Ромеро - 10, Томпсон - 7, Форд - 6, Клавелл - 6, Уотерс - 5, Пинейро - 3, Ховард - 3, Рид - 3, Кондитт - 2, Альварадо - 2, Торо Барэа
Сербия: Петрушев - 15, Йокич - 14, Богданович - 13, Мицич - 13, Аврамович - 12, Милутинов - 11, Йович - 10, Гудурич - 6, Маринкович - 4, Давидовац - 4, Добрич - 3, Плавшич - 2

«Я был уверен в победе сербов с самого начала. Вопрос-то в том, как Пуэрто-Рико сюда попало. Каким образом обыграла в квалификационном турнире сборную Литвы совершенно непонятно. Счет матча 107:66. Это был какой-то разгром.

Меня порадовало, что в заключительной четверти были одновременно игрок ЦСКА Алекса Аврамович и два бывших армейца Никола Милутинов и Дэйн Давидовац. Сербы продемонстрировали класс и уверенно победили», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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