Женская сборная Франции с разницей в 21 очко победила Нигерию в матче 2-го тура ОИ-2024

Сегодня, 1 августа, состоялась игра 2-го тура группового этапа между женскими национальными командами Франции и Нигерии в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 75:54 (24:20, 14:11, 16:8, 21:15) в пользу французских баскетболисток. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Наиболее результативным игроком французской сборной стала защитница Марин Йоханнес. В ходе игры она набрала 15 очков, сделала два подбора и отдала пять передач.

Самым результативным игроком национальной команды Нигерии стала защитница Эзинн Калу. За время встречи она набрала 18 очков, сделала два подбора и две передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них примут участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.