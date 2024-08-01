Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Франция — Нигерия — результат матча 1 августа 2024 года, счёт 75:54, баскетбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже

Женская сборная Франции с разницей в 21 очко победила Нигерию в матче 2-го тура ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 августа, состоялась игра 2-го тура группового этапа между женскими национальными командами Франции и Нигерии в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 75:54 (24:20, 14:11, 16:8, 21:15) в пользу французских баскетболисток. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Франция
Окончен
75 : 54
Нигерия
Франция: Фоту, Шартеро, Мишель, Vukosavljevic, Рупер, Salaun, Malonga, Уильямс, Бадьян, Johannes, Lacan, Bernies
Нигерия: Оконкво, Кунайи, Балоган, Taiwo, Ebo, Okoro, Амукамара, Musa, Ejiofor, Калу, Adeyeye, Enabosi

Наиболее результативным игроком французской сборной стала защитница Марин Йоханнес. В ходе игры она набрала 15 очков, сделала два подбора и отдала пять передач.

Самым результативным игроком национальной команды Нигерии стала защитница Эзинн Калу. За время встречи она набрала 18 очков, сделала два подбора и две передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них примут участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Календарь женского баскетбола ОИ
Турнирная таблица женского баскетбола ОИ

Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android