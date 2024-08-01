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Зубков назвал главных претендентов на медали ОИ-2024 в мужском баскетболе, кроме США

Зубков назвал главных претендентов на медали ОИ-2024 в мужском баскетболе, кроме США
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Российский форвард Андрей Зубков ответил на вопрос по поводу главных претендентов на медали Олимпийских игр 2024 года в мужском баскетболе.

«100% — или, ладно, оставим 90 — это будет Америка. И с ними могут побороться Германия и Канада. Они показывают тот уровень, который претендует на медали. Сербы, может быть, ещё раскачаются после первой игры с американцами. Французам будет тяжеловато, потому что им не хватает разыгрывающего. Может, домашняя площадка им поможет. Но из всех явных претендентов это, конечно же, американцы», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с Андреем Зубковым на «Чемпионате».

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