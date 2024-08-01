Гилберт Аренас указал на различия между Коби Брайантом и Майклом Джорданом

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас поделился мнением о сравнении между легендами лиги Майклом Джорданом и Коби Брайантом.

«Я фанат Коби, но он не был точной копией Майкла Джордана. Мне не нравится, когда люди говорят, что Коби был точной копией Майкла. Давайте вернёмся к истокам. Коби никогда не был похож на Джордана образца 80-х. Он двигался не так, как Майкл. У него не было скорости или атлетизма Майкла Джордана 80-х или 90-х годов. Майкл выглядел спортивно даже в старших классах. Разве я неправ? 38-дюймовая вертикаль — это 38-дюймовая вертикаль, но вертикаль в 48 дюймов — это совершенно другой стиль прыжка. Есть два разных стиля прыжков и движения в воздухе, поэтому они никогда не могли быть похожи друг на друга.

Но какой Коби всё-таки был похож на Майкла Джордана? Это Коби под 24-м номером, который выглядел как Джордан времён второго три-пита. Это Майкл Джордан, которому от 31 до 33 лет», — сказал Аренас на канале djvlad в YouTube.

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