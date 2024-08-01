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Стефен Карри пришел поддержать американских гимнасток на Олимпиаде-2024

Стефен Карри пришел поддержать американских гимнасток на Олимпиаде-2024
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Разыгрывающий сборной США и клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри посетил финальные соревнования женского индивидуального многоборья по спортивной гимнастике.

Сегодня не Берси Арене (Париж) разыгрываются медали в женском индивидуальном многоборье.

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал
01 августа 2024, четверг. 19:15 МСК
Идёт
1
Симона Байлз
США
2
Ребека Андраде
Бразилия
3
Суниса Ли
США
Стефен Карри

Стефен Карри

Фото: Кадр из трансляции

Накануне американские гимнастки вместе с Симоной Байлз завоевали золото Олимпийских игр — 2024 в командном многоборье. Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) женское командное многоборье выиграла сборная России (ОКР), серебро завоевали американки, бронзу — британки.

Стефен Карри вчера провёл матч 2-го тура Олимпиады-2024 в составе сборной США, которая победила Южный Судан с разницей в 17 очков.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

Наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Эдрис Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Карри провёл на площадке 21 минуту и набрал за это время три очка.

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