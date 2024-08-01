Стефен Карри пришел поддержать американских гимнасток на Олимпиаде-2024

Разыгрывающий сборной США и клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри посетил финальные соревнования женского индивидуального многоборья по спортивной гимнастике.
Сегодня не Берси Арене (Париж) разыгрываются медали в женском индивидуальном многоборье.
Стефен Карри
Фото: Кадр из трансляции
Накануне американские гимнастки вместе с Симоной Байлз завоевали золото Олимпийских игр — 2024 в командном многоборье. Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) женское командное многоборье выиграла сборная России (ОКР), серебро завоевали американки, бронзу — британки.
Стефен Карри вчера провёл матч 2-го тура Олимпиады-2024 в составе сборной США, которая победила Южный Судан с разницей в 17 очков.
Наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Эдрис Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу.
Карри провёл на площадке 21 минуту и набрал за это время три очка.
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