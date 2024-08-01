Названы три соперника сборной России по баскетболу, национальная команда начала сборы

Мужская сборная России по баскетболу приступила к тренировочным сборам. Как информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола, они начались в УТЦ «Новогорск» и будут продолжаться до 4 августа. После этого спортсмены отправятся в Турцию на спортивную базу «Gloria» в городе Белеке, где продолжат основной сбор до 17 августа.

С 17 по 20 августа национальная команда будет готовиться к Кубку Дружбы, который состоится с 21 по 25 августа в Перми. Там россияне сыграют с сборными Венесуэлы и Колумбии, а также с БК «Парма».

Состав сборной России по баскетболу:

Защитники: Клим Адайкин (МБА-Юниор, Москва, 19 лет, 195 см), Михаил Беленицкий (УНИКС, Казань, 21 год, 204 см), Захар Ведищев («Енисей», Красноярский край, 24 года, 196 см), Тимофей Герасимов («Енисей», 27 лет, 197 см), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 24 года, 194 см), Илья Ермаков (ЦСКА-2, Москва, 16 лет, 193 см), Даниил Касаткин (МБА-МАИ, Москва, 25 лет, 198 см), Александр Платунов (УНИКС, 27 лет, 192 см), Александр Щербенев («Зенит», Санкт-Петербург, 23 года, 187 см), Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород», Нижний Новгород, 25 лет, 192 см);

Форварды: Михаил Дулкай («Зенит-2», Санкт-Петербург, 18 лет, 203 см), Андрей Лопатин (УНИКС, 25 лет, 206 см), Лев Свинин («ПАРМА-ПАРИ-2», Пермь, 17 лет, 202 см), Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань», 22 года, 195 см), Марк Тихоненко (УНИКС в сезоне 2023/24, 26 лет, 206 см), Александр Чадов («ПАРИ Нижний Новгород», 22 года, 202 см);

Центровые: Максим Огарков (МБА-Юниор, 18 лет, 208 см), Илья Попов («Самара», 26 лет, 210 см), Егор Рыжов («Зенит-2», 19 лет, 208 см), Глеб Фирсов («ПАРМА-ПАРИ-2», 19 лет, 208 см).