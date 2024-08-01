Появился трейлер NBA 2K25, где Леброн и Бронни играют за «Лейкерс»

На официальном канале спортивного симулятора NBA 2K в YouTube появился трейлер предстоящей игры NBA 2K25, в котором, помимо прочего, смоделировали выступление Бронни Джеймса и его отца Леброна за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Видеозапись можно посмотреть на канале NBA 2K в YouTube.

Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Ранее по поводу перспектив «Лос-Анджелеса» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации мнением поделился известный журналист и аналитик Fox Sports Рик Бучер.