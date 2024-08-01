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Разминочная куртка Коби Брайанта будет выставлена на аукционе

Разминочная куртка Коби Брайанта будет выставлена на аукционе
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Разминочная куртка легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, в которой он тренировался перед своей последней игрой в НБА, будет выставлена на аукционе.

Речь идёт о знаменитом матче, который состоялся 13 апреля 2016 года в «Стейплс-центр», в котором 37-летний Брайант привёл свою команду к победе над «Юта Джаз», набрав 60 очков. После этого матча Коби завершил свою впечатляющую карьеру игрока.

Золотистая куртка adidas с фиолетовыми вставками украшена несколькими нашивками, посвящёнными историческим моментам в истории франшизы, в том числе основанию организации в 1948 году и её 16 титулам.

Куртка, на которой видны следы лёгкого износа, была подвергнута фотосопоставлению для подтверждения подлинности. Она выставлена на аукцион SCP, где на неё уже поступило 15 заявок. Наивысшая заявка пока составляет $ 55 000, но организаторы аукциона рассчитывают, что она будет продана примерно за $ 500 000.

Также на аукционе будут выставлены кроссовки Nike, подписанные игроком, а также фотография Майкла Джордана и Коби с двойным автографом.

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