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Андрей Зубков ответил, можно ли в Единой лиге добиваться успеха без легионеров в составе

Андрей Зубков ответил, можно ли в Единой лиге добиваться успеха без легионеров в составе
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Новичок МБА-МАИ Андрей Зубков ответил на вопрос о шансах добиться значимых успехов в Единой лиге ВТБ без легионеров в составе.

«Пока я могу привести только один пример — МБА два года назад. Они вышли в плей-офф, поборолись с нами [с «Зенитом»], выиграв первую игру у нас дома. Понятно, что им не хватало какого-то опыта. Но я считаю, что плей-офф — это хороший результат для молодой команды, в которой нет легионеров», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В минувшем сезоне Единой лиги Зубков, выступая за «Зенит», в среднем за матч набирал 3,1 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 0,8 передачи. К команде из Санкт-Петербурга Андрей присоединился в 2019 году.

Читайте интервью с Андреем Зубковым на «Чемпионате»:

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