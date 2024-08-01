Карри высказался после матча с Южным Суданом на ОИ, где он смазал 8 из 9 бросков с игры

Разыгрывающий сборной США Стефен Карри поделился мнением о своём выступлении в матче с национальной командой Южного Судана во 2-м туре олимпийского баскетбольного турнира в Париже. Американцы победили со счётом 103:86. Карри в этой игре набрал лишь три очка, реализовав один двухочковый и один штрафной бросок. При этом Стефен смазал восемь из девяти бросков с игры, а также не попал ни одной «трёшки» (0 из 6).

«Конечно, в таких случаях всегда раздражён. Всегда хочется реализовывать броски, но нельзя позволить этому лишить тебя всего остального, что может помочь выиграть игру. У этой команды интересная динамика. Только в первой половине у меня было четыре броска, и примерно три из них пришлись на период с интервалом в полторы минуты. Так что нужно быть готовым к этому», — приводит слова Карри Yahoo Sports.

Погба поздравил Стефена Карри с победой в матче с Сербией: