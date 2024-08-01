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Энтони Дэвис рассказал о травме лодыжки в матче с Южным Суданом

Энтони Дэвис рассказал о травме лодыжки в матче с Южным Суданом
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Тяжелый форвард сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис повредил лодыжку в матче 2-го тура группового этапа баскетбольного турнира Олимпийских игр в Париже с Южным Суданом. Но 31-летний игрок утверждает, что он на 100% готов к следующим матчам.

Дэвис повредил лодыжку во второй четверти, пытаясь сделать аллей-уп, упал и не спеша поднялся. Тем не менее он вернулся в игру во второй половине, закончив матч с восемью очками (4/7 с игры), семью подборами и тремя передачами.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

«Веньен [Габриэль, форвард Южного Судана] такой Веньен. Но он свой парень. Я падал, и он тоже упал и просто наступил мне на ногу», — приводит слова Дэвиса Basketnews.

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ

В первых двух матчах на Олимпиаде-2024 Дэвис в среднем набирал 7,5 очка, делал 7,5 подбора и 2,0 результативной передачи.

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