Энтони Дэвис рассказал о травме лодыжки в матче с Южным Суданом

Тяжелый форвард сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис повредил лодыжку в матче 2-го тура группового этапа баскетбольного турнира Олимпийских игр в Париже с Южным Суданом. Но 31-летний игрок утверждает, что он на 100% готов к следующим матчам.

Дэвис повредил лодыжку во второй четверти, пытаясь сделать аллей-уп, упал и не спеша поднялся. Тем не менее он вернулся в игру во второй половине, закончив матч с восемью очками (4/7 с игры), семью подборами и тремя передачами.

«Веньен [Габриэль, форвард Южного Судана] такой Веньен. Но он свой парень. Я падал, и он тоже упал и просто наступил мне на ногу», — приводит слова Дэвиса Basketnews.

В первых двух матчах на Олимпиаде-2024 Дэвис в среднем набирал 7,5 очка, делал 7,5 подбора и 2,0 результативной передачи.