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США — Бельгия — результат матча 29 июля 2024 года, счёт 87:74, баскетбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже

Женская сборная США победила Бельгию и вышла в плей-офф Олимпиады в Париже
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Завершился матч 2-го тура в группе C на олимпийском турнире в Париже среди женщин, в рамках которого встречались сборные США и Бельгии. Победу со счётом 87:74 (23:23, 23:15, 14:15, 27:21) одержали американские баскетболистки. Победа в игре с бельгийками стала для США уже второй на турнире. Команда гарантировала себе участие в плей-офф соревнований.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
74 : 87
США
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner

Самой результативной в составе победительниц была Брианна Стюарт. На её счету 27 очков, семь подборов и четыре результативные передачи. В составе бельгийской сборной лучшую результативность продемонстрировала Эмма Мессеман, в активе которой 24 очка, а также четыре подбора и три результативные передачи.

Календарь женского баскетбола ОИ
Турнирная таблица женского баскетбола ОИ

Женский баскетбольный турнир начался 28 июля. Финальный матч и игра за третье место пройдут 11 августа.

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