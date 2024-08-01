Женская сборная США победила Бельгию и вышла в плей-офф Олимпиады в Париже

Завершился матч 2-го тура в группе C на олимпийском турнире в Париже среди женщин, в рамках которого встречались сборные США и Бельгии. Победу со счётом 87:74 (23:23, 23:15, 14:15, 27:21) одержали американские баскетболистки. Победа в игре с бельгийками стала для США уже второй на турнире. Команда гарантировала себе участие в плей-офф соревнований.

Самой результативной в составе победительниц была Брианна Стюарт. На её счету 27 очков, семь подборов и четыре результативные передачи. В составе бельгийской сборной лучшую результативность продемонстрировала Эмма Мессеман, в активе которой 24 очка, а также четыре подбора и три результативные передачи.

Женский баскетбольный турнир начался 28 июля. Финальный матч и игра за третье место пройдут 11 августа.