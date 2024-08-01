Баскетбол, женщины Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа

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В четверг, 1 августа, на Олимпиаде в Париже прошли матчи второго тура группового этапа женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня в женском баскетболе 1 августа:

Группа В. Австралия — Канада — 70:65;

Группа B. Франция — Нигерия — 75:54;

Группа С. Япония — Германия – 64:75;

Группа С. Бельгия — США — 74:87;

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на Аккор Арене (Берси).

Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.