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Баскетбол, женщины Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа

Баскетбол, женщины Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа
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В четверг, 1 августа, на Олимпиаде в Париже прошли матчи второго тура группового этапа женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня в женском баскетболе 1 августа:

Группа В. Австралия — Канада — 70:65;
Группа B. Франция — Нигерия — 75:54;
Группа С. Япония — Германия – 64:75;
Группа С. Бельгия — США — 74:87;

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
70 : 65
Канада
Австралия: Melbourne, Wallace, Тальбо, Мэджен, Smith, Magbegor, Толо, George, Atwell, Borlase, Джексон, Whitcomb
Канада: Колли, Хилл, Нерс, Карлтон, Prosper, Ejim, Ачонва, Swords, Александер, Амихиа, Филдс, Edwards
Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Франция
Окончен
75 : 54
Нигерия
Франция: Фоту, Шартеро, Мишель, Vukosavljevic, Рупер, Salaun, Malonga, Уильямс, Бадьян, Johannes, Lacan, Bernies
Нигерия: Оконкво, Кунайи, Балоган, Taiwo, Ebo, Okoro, Амукамара, Musa, Ejiofor, Калу, Adeyeye, Enabosi
Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 12:00 МСК
Япония
Окончен
64 : 75
Германия
Япония: Mawuli, Такада, Yoshida, Machida, Motohashi, Ямамото, Hayashi, Mawuli, Миядзаки, Миядзава, Тодо, Акахо
Германия: Sabally, Peterson, Wilke, Sabally, Guelich, Fiebich, Geiselsoeder, Hartmann, Buehner, Bessoir, Sontag, Bar
Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
74 : 87
США
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на Аккор Арене (Берси).

Календарь женского баскетбола ОИ
Турнирная таблица женского баскетбола ОИ

Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.

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