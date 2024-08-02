Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа

В четверг, 1 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже прошли матчи группового этапа соревнований в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Игры провели как мужские, так и женские сборные.
Результаты игрового дня в баскетболе 3x3 1 августа:
Женщины. Групповой раунд. Китай — Австралия – 15:21;
Женщины. Групповой раунд. Германия — Канада – 19:15;
Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Сербия – 19:21;
Мужчины. Групповой раунд. Китай — Латвия – 8:22;
Женщины. Групповой раунд. Азербайджан — Франция – 10:15;
Женщины. Групповой раунд. США — Австралия – 15:17;
Мужчины. Групповой раунд. Литва — Польша – 21:12;
Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Франция – 20:13;
Женщины. Групповой раунд. Китай — Испания – 14:11;
Женщины. Групповой раунд. Германия — Азербайджан – 12:8;
Мужчины. Групповой раунд. США — Литва — 18:20;
Мужчины. Групповой раунд. Китай — Польша — 17:22;
Женщины. Групповой раунд. Испания — США — 17:22;
Женщины. Групповой раунд. Канада — Франция — 13:9;
Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Франция — 13:9;
Мужчины. Групповой раунд. США — Латвия — 19:21.
Олимпийским чемпионом Токио у мужчин является сборная Латвии, а у женщин — США.