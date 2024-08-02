Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа

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В четверг, 1 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже прошли матчи группового этапа соревнований в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Игры провели как мужские, так и женские сборные.

Результаты игрового дня в баскетболе 3x3 1 августа:

Женщины. Групповой раунд. Китай — Австралия – 15:21;

Женщины. Групповой раунд. Германия — Канада – 19:15;

Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Сербия – 19:21;

Мужчины. Групповой раунд. Китай — Латвия – 8:22;

Женщины. Групповой раунд. Азербайджан — Франция – 10:15;

Женщины. Групповой раунд. США — Австралия – 15:17;

Мужчины. Групповой раунд. Литва — Польша – 21:12;

Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Франция – 20:13;

Женщины. Групповой раунд. Китай — Испания – 14:11;

Женщины. Групповой раунд. Германия — Азербайджан – 12:8;

Мужчины. Групповой раунд. США — Литва — 18:20;

Мужчины. Групповой раунд. Китай — Польша — 17:22;

Женщины. Групповой раунд. Испания — США — 17:22;

Женщины. Групповой раунд. Канада — Франция — 13:9;

Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Франция — 13:9;

Мужчины. Групповой раунд. США — Латвия — 19:21.

Олимпийским чемпионом Токио у мужчин является сборная Латвии, а у женщин — США.