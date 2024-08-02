Зубков ответил, стала ли ЕЛ конкурентнее после отстранения команд из РФ от еврокубков

Новичок МБА-МАИ Андрей Зубков поделился мнением об уровне Единой лиги ВТБ после отстранения российских клубов от еврокубков.

«Мнение, что, несмотря на отстранение от еврокубков, Единая лига стала более конкурентной? В этом плане я согласен. Лига за последние два года стала конкурентной. Если судить по прошлому сезону, я считаю, что первые шесть команд могли претендовать на призы. «Зенит» только в пятом матче победил «Уралмаш». Понятно, ЦСКА выиграл у Красноярска все три игры, но они были тяжёлыми. Может быть, если бы у «Енисея» был ещё один или два хороших игрока, они бы тоже зарубились. Также и «Парма» могла биться за выход дальше. Поэтому я считаю, что чемпионат стал очень конкурентным. Посмотрим, как это будем в следующем году», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. С тех пор российские команды в еврокубках участия не принимали.