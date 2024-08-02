Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Австралия — Греция, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Австралия — Греция, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы А сборные Австралии и Греции. Команды будут играть на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме сборных Австралии и Греции, в группе А выступают национальные команды Испании и Канады. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начался 27 июля. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.

Олимпийские игры (м). Календарь
Олимпийские игры (м). Таблицы

Самый низкий баскетболист:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android