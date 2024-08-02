Эксперт: у Эмбиида нет права на ошибку, и фанаты будут ждать от него только побед

Североамериканский журналист и спортивный аналитик Крис Бруссард высказался по поводу центрового «Филадельфии Сиксерс» и сборной США по баскетболу Джоэле Эмбииде. Бруссард, в частности, рассказал о том, какого будущего для баскетболиста ждут болельщики.

«Наступает момент истины в карьере Джоэла Эмбиида в НБА. Теперь у него нет права на ошибку, и болельщики будут ждать от него только побед», — заявил Бруссард в эфире программы First Things First.

Напомним, 1-м туре группового этапа США обыграли сборную Сербию со счётом 110:84, однако Эмбиид был единственным игроком в составе своей команды, кто имел отрицательный показатель «плюс-минус». Однако во 2-м туре Джоэл вовсе не появился на площадке.

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