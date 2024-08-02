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Сборная Японии на ОИ лишилась основного лидера, выступающего за «Лейкерс» в НБА

Сборная Японии на ОИ лишилась основного лидера, выступающего за «Лейкерс» в НБА
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Японии по баскетболу Руи Хатимура покинул расположение национальной сборной из-за травмы, полученной во время матча 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Францией (90:94 ОТ).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:15 МСК
Япония
Окончен
90 : 94
ОТ
Франция
Япония: Тогаси, Jacobs, Kawamura, Hiejima, Toews, Хатимура, Ватанабэ, Baba, Hawkinson, Tominaga, Watanabe, Yoshii
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали

Как сообщает Японская баскетбольная ассоциация, у 26-летнего баскетболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы левой ноги. Отметим, что форвард в рамках нынешнего турнира набирал в среднем 22 очка, 6,5 подбора и одну результативную передачу. Напомним, японцы потерпели поражения во всех встречах.

«К сожалению, моя травма требует немедленного внимания, и я вынужден покинуть команду, как это требуют регламенты. В этот момент я хочу выразить свою глубокую благодарность всем, кто поддерживал нас: болельщикам, присутствовавшим на матчах, поклонникам баскетбола со всего мира и нашим преданным фанатам в Японии», — приводит слова Хатимуры Basket News.

Как выступали японцы на ОИ:
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