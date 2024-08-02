Сборная Японии на ОИ лишилась основного лидера, выступающего за «Лейкерс» в НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Японии по баскетболу Руи Хатимура покинул расположение национальной сборной из-за травмы, полученной во время матча 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Францией (90:94 ОТ).

Как сообщает Японская баскетбольная ассоциация, у 26-летнего баскетболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы левой ноги. Отметим, что форвард в рамках нынешнего турнира набирал в среднем 22 очка, 6,5 подбора и одну результативную передачу. Напомним, японцы потерпели поражения во всех встречах.

«К сожалению, моя травма требует немедленного внимания, и я вынужден покинуть команду, как это требуют регламенты. В этот момент я хочу выразить свою глубокую благодарность всем, кто поддерживал нас: болельщикам, присутствовавшим на матчах, поклонникам баскетбола со всего мира и нашим преданным фанатам в Японии», — приводит слова Хатимуры Basket News.