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Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3 на ОИ в Париже

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3 на ОИ в Париже
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс посетил матч женской национальной команды в баскетболе 3х3, выступающей на Олимпийских играх в Париже.

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3:

Напомним, вчера, 1 августа, американские баскетболистки 3х3 встречались с национальной командой Испании и победили со счётом 22:17.

Леброн также выступает на Олимпиаде в составе сборной США. В первый двух турах мужская американская сборной добыла победы с такими командами, как Сербия и Южный Судан. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, сборная США в финале обыграла французов.

Ранее сообщалось, что Джеймс вошёл в топ-5 игроков по количеству результативных передач, сделанных на Олимпиаде.

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