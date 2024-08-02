Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 2 августа

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Сегодня, 2 августа, на летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной игровой день в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Игры проведут как мужские, так и женские сборные.

Расписание игрового дня в баскетболе 3x3 2 августа:

10:00 Женщины. Групповой раунд. Китай — Германия;

10:30 Женщины. Групповой раунд. Австралия — Азербайджан;

11:05 Мужчины. Групповой раунд. Литва — Китай;

11:35 Мужчины. Групповой раунд. Польша — Нидерланды;

13:30 Женщины. Групповой раунд. Австралия — Испания;

14:00 Женщины. Групповой раунд. США — Франция;

14:35 Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Литва;

15:05 Мужчины. Групповой раунд. Франция — Латвия;

18:30 Женщины. Групповой раунд. Азербайджан — Китай;

19:00 Женщины. Групповой раунд. США — Канада;

19:35 Мужчины. Групповой раунд. Франция — США;

20:05 Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Сербия;

22:00 Женщины. Групповой раунд. Канада — Испания;

22:30 Женщины. Групповой раунд. Франция — Германия;

23:05 Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Польша;

23:35 Мужчины. Групповой раунд. Китай — США.

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