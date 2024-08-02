Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 2 августа

Сегодня, 2 августа, на летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной игровой день в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Игры проведут как мужские, так и женские сборные.
Расписание игрового дня в баскетболе 3x3 2 августа:
10:00 Женщины. Групповой раунд. Китай — Германия;
10:30 Женщины. Групповой раунд. Австралия — Азербайджан;
11:05 Мужчины. Групповой раунд. Литва — Китай;
11:35 Мужчины. Групповой раунд. Польша — Нидерланды;
13:30 Женщины. Групповой раунд. Австралия — Испания;
14:00 Женщины. Групповой раунд. США — Франция;
14:35 Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Литва;
15:05 Мужчины. Групповой раунд. Франция — Латвия;
18:30 Женщины. Групповой раунд. Азербайджан — Китай;
19:00 Женщины. Групповой раунд. США — Канада;
19:35 Мужчины. Групповой раунд. Франция — США;
20:05 Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Сербия;
22:00 Женщины. Групповой раунд. Канада — Испания;
22:30 Женщины. Групповой раунд. Франция — Германия;
23:05 Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Польша;
23:35 Мужчины. Групповой раунд. Китай — США.