Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 2 августа

Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 2 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 августа, на летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной игровой день в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Игры проведут как мужские, так и женские сборные.

Расписание игрового дня в баскетболе 3x3 2 августа:

10:00 Женщины. Групповой раунд. Китай — Германия;
10:30 Женщины. Групповой раунд. Австралия — Азербайджан;
11:05 Мужчины. Групповой раунд. Литва — Китай;
11:35 Мужчины. Групповой раунд. Польша — Нидерланды;
13:30 Женщины. Групповой раунд. Австралия — Испания;
14:00 Женщины. Групповой раунд. США — Франция;
14:35 Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Литва;
15:05 Мужчины. Групповой раунд. Франция — Латвия;
18:30 Женщины. Групповой раунд. Азербайджан — Китай;
19:00 Женщины. Групповой раунд. США — Канада;
19:35 Мужчины. Групповой раунд. Франция — США;
20:05 Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Сербия;
22:00 Женщины. Групповой раунд. Канада — Испания;
22:30 Женщины. Групповой раунд. Франция — Германия;
23:05 Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Польша;
23:35 Мужчины. Групповой раунд. Китай — США.

Материалы по теме
Видео
Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3 на ОИ в Париже

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android