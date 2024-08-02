«Мамба». Фанаты отреагировали на жест трёх игроков женской сборной США в стиле Брайанта

Баскетболистка сборной США Сабрина Ионеску повторила знаменитый жест легендарного игрока Коби Брайанта. Во время матча с национальной командой Бельгии после реализованного трёхочкового броска спортсменка поднесла палец к губам, словно призывая болельщиков перестать бурно праздновать. Ранее так часто делал Коби.

Когда Ионеску возвращалась на скамейку запасных, её товарищи по команде Бриттни Грайнер и Дайана Таурази поздравили её, повторит тот же жест.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Многие фанаты оценили празднование девушек, написав в социальных сетях следующие комментарии:

«Менталитет Мамбы!»

«О, Коби — респект!»

Напомним, американки в итоге победили со счётом 87:74 (23:23, 23:15, 14:15, 27:21) и гарантировали себе участие в плей-офф соревнований.

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