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«Мамба». Фанаты отреагировали на жест трёх игроков женской сборной США в стиле Брайанта

«Мамба». Фанаты отреагировали на жест трёх игроков женской сборной США в стиле Брайанта
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Баскетболистка сборной США Сабрина Ионеску повторила знаменитый жест легендарного игрока Коби Брайанта. Во время матча с национальной командой Бельгии после реализованного трёхочкового броска спортсменка поднесла палец к губам, словно призывая болельщиков перестать бурно праздновать. Ранее так часто делал Коби.

Когда Ионеску возвращалась на скамейку запасных, её товарищи по команде Бриттни Грайнер и Дайана Таурази поздравили её, повторит тот же жест.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Многие фанаты оценили празднование девушек, написав в социальных сетях следующие комментарии:

«Менталитет Мамбы!»
«О, Коби — респект!»

Напомним, американки в итоге победили со счётом 87:74 (23:23, 23:15, 14:15, 27:21) и гарантировали себе участие в плей-офф соревнований.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
74 : 87
США
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner
Интересный факт:
Траты сборной США по баскетболу на проживание в специальном отеле на ОИ составили $ 15 млн

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