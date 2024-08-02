«Мамба». Фанаты отреагировали на жест трёх игроков женской сборной США в стиле Брайанта

Баскетболистка сборной США Сабрина Ионеску повторила знаменитый жест легендарного игрока Коби Брайанта. Во время матча с национальной командой Бельгии после реализованного трёхочкового броска спортсменка поднесла палец к губам, словно призывая болельщиков перестать бурно праздновать. Ранее так часто делал Коби.
Когда Ионеску возвращалась на скамейку запасных, её товарищи по команде Бриттни Грайнер и Дайана Таурази поздравили её, повторит тот же жест.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Многие фанаты оценили празднование девушек, написав в социальных сетях следующие комментарии:
«Менталитет Мамбы!»
«О, Коби — респект!»
Напомним, американки в итоге победили со счётом 87:74 (23:23, 23:15, 14:15, 27:21) и гарантировали себе участие в плей-офф соревнований.