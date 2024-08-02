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Стало известно, когда прояснится будущее в сборной России её главного тренера Лукича

Стало известно, когда прояснится будущее в сборной России её главного тренера Лукича
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Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) рассмотрит вопрос продления контракта с главным тренером национальной команды России Зораном Лукичем на следующей неделе 8 августа. Об этом сообщил председатель совета Станислав Ерёмин.

«Тренерский совет состоится 8 августа, один из вопросов как раз по Лукичу. Не знаю, какое будет решение, но, мое мнение, что в нынешней ситуации, пока нет каких то серьёзных проверок у сборной, нет смысла менять главного тренера. Он хорошо работает с молодыми и перспективными игроками», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Напомним, Лукич возглавил сборную России в октябре 2021 года. Нынешний контракт национальной команды со специалистом рассчитан до сентября.

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