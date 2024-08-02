«Это может оказаться критичным». Эксперт указал на возможную проблему США из-за Карри

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст порассуждал на тему относительно неудачного выступления разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стефена Карри на Олимпийских играх, которые на данный момент проходят в Париже.

«Стефен Карри переживает не лучший момент — в последних четырёх играх он реализует менее 25% трёхочковых бросков. Хотя четыре игры — это относительно короткий период. В контексте олимпийского турнира, состоящего всего из шести матчей, это может оказаться критичным.

Однако сборная США обладает внушительной глубиной состава, что позволяет ей справляться с неудачами отдельных игроков. Команда может пережить и игру, в которой Карри попадает только один из девяти бросков, и серию, где его процент трёхочковых составляет всего 24%.

Стив Керр, комментируя эту ситуацию, отметил, что не раз видел Карри в подобных обстоятельствах, но тот всегда умудрялся вернуться к своей лучшей форме — он может сделать один из девяти бросков в первой половине, но затем набрать 30 очков во второй», — рассказал Уиндхорст в эфире программы First Take.

Главные новости дня: